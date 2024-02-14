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    • Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul dahil yurt genelini uyardı! Kuvvetli yağış ve kar etkili olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul dahil yurt genelini uyardı! Kuvvetli yağış ve kar etkili olacak
    Meteoroloji, Hava Durumu, Sağanak, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı, İstanbul dahil birçok kenti uyardı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3-6 derece azalacak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kar görülecek. Yağışların doğu illerde etkisini daha çok hissettirmesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Paylaşılan haritada İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yurt genelinde yağış beklendiği görülürken, doğuda bulunan 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İşte günün il il hava durumu tahminleri...

    14 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıkları ülke genelinde 3-6 derece azalacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

    Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul dahil yurt genelini uyardı! Kuvvetli yağış ve kar etkili olacak
    14 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

    13 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kenti kuvvetli gök gürültülü sağanak, rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

    Uyarı alan iller şöyle: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDİRNE °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ADANA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    KONYA °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuSağanak
    Haberler > Gündem > Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul dahil yurt genelini uyardı! Kuvvetli yağış ve kar etkili olacak
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