Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul dahil yurt genelini uyardı! Kuvvetli yağış ve kar etkili olacak

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı, İstanbul dahil birçok kenti uyardı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3-6 derece azalacak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kar görülecek. Yağışların doğu illerde etkisini daha çok hissettirmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Paylaşılan haritada İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yurt genelinde yağış beklendiği görülürken, doğuda bulunan 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İşte günün il il hava durumu tahminleri...

14 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 3-6 derece azalacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.



14 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

13 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kenti kuvvetli gök gürültülü sağanak, rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Uyarı alan iller şöyle: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı