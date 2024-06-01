Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sağanak gidiyor, kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji'nin 1 Haziran 2024 hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken yurdun büyük bir bölümünde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. Özellikle Marmara için uyarı veren Meteoroloji, sıcaklıkların yer yer 40 dereceye dayanacağını belirtti.

Yaz mevsiminin ilk gününde Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı geldi, yurdun bir kesiminde termometreler 40 dereceyi zorlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde etkisini hissettiren sağanaklar yerini güneşli ve sıcak havaya bırakıyor. Özellikle yurdun batısını uyaran Meteoroloji, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

NORMALLERİN 6-8 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hafta sonu için yapılan tahminlerde hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının beklendiği belirtildi. Peki bugün hava yurt genelinde nasıl olacak? Sağanak beklenen illeri Meteoroloji tek tek açıkladı.

1 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık