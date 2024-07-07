Meteoroloji'den 'pazar' uyarısı! Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken, pazar planı yapanları yakından ilgilendiren rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji 7 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Batı bölgeler sıcak havanın etkisi altına girerken, doğuda ise sağanaklar sürecek. Bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...
DOĞUDA SAĞANAK, GÜNEYDE KAVURAN SICAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
7 Temmuz 2024 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası
8 Temmuz 2024 Pazartesi MGM hava durumu tahmin haritası
İLLERDE GÜNÜN HAVA DURUMU
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi