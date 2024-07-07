Meteoroloji'den 'pazar' uyarısı! Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken, pazar planı yapanları yakından ilgilendiren rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 dereceyi aşacak.

Meteoroloji'den hafta sonu tahminleri! İstanbul ve Ankara dahil birçok kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'den hafta sonu tahminleri! İstanbul ve Ankara dahil birçok kente sağanak uyarısı

Meteoroloji 7 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Batı bölgeler sıcak havanın etkisi altına girerken, doğuda ise sağanaklar sürecek. Bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

DOĞUDA SAĞANAK, GÜNEYDE KAVURAN SICAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.



7 Temmuz 2024 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası



8 Temmuz 2024 Pazartesi MGM hava durumu tahmin haritası

İLLERDE GÜNÜN HAVA DURUMU

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık