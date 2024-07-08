Meteoroloji'den son dakika rapor geldi! O illerde sarı kodlu alarm, her an başlayabilir

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapordu ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi. Ayrıca İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağı ifade edildi. Raporda 10 ile yönelik sarı kodlu uyarı da yer aldı.

Yurdun dört bir yanında orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Yurdun dört bir yanında orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bilecik ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, yarın (Salı) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Ayrıca Ağrı, Bingöl, Erzurum, Muş, Bayburt, Artvin, Erzincan, Kars, Van ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarı yer alıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C , 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C , 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C , 37°C

Az bulutlu

MANİSA 26°C , 39°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 30°C , 41°C

Az bulutlu

HATAY 25°C , 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 22°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 19°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 16°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C , 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C , 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 22°C , 39°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 25°C , 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 27°C , 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 29°C , 41°C

Parçalı ve az bulutlu