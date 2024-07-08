SHP 14 yıl aranın ardından yeniden kuruldu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıl aradan sonra siyaset arenasına dönme kararı aldı. Partinin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" şeklinde belirtildi. SHP'nin kurulmasının ardından CHP kanadında tartışmalar yaşandı. Partinin yeniden kurulmasının ardından tüm gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine dönmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Partinin yeniden kurulmasının ardından akıllara "eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi mi?" sorusunu getirdi.

SHP'NİN ADRESİ BELLİ OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre parti, 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu.

Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

"KİM OLDUKLARINI BİLMİYORUM"

Sözcü'ye konuşan SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın partinin tekrar kurulmasına yönelik, "SHP'nin tekrar kurulduğunun söylenebilmesi için, o dönemde CHP ile birleşmeye karar veren ve bir anlamda SHP'yi kapatan son yönetimin açma kararı vermesi gerekir.

SHP'nin isminden yararlanmak isteyen birileri bir girişimde bulunmuş, öyle görünüyor. Kim olduklarını bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"BÖLÜNMEYE ASLA FIRSAT VERMEMELİYİZ"

Karayalçın ayrıca, "Biz CHP olarak iktidara yürüyoruz. Yeni bir bölünmeye asla fırsat vermemeliyiz.

Bugün Fransa'daki seçimlerin sonucu da, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir" sözlerini sarf etti.

GÖZLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDA

14 yıl aranın ardından SHP'nin yeniden kuruluşu CHP'de tartışmalara yol açtı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yeniden kurulmasında rolü var mı yok mu sorusu ülke gündemine oturdu.

Aktif siyaseti sürdürmeyi hedefleyen Kılıçdaroğllu'nun bu hamleyi yapmış olabileceği sorusu akılları karıştırdı.

ÜÇÜNCÜ DEFA KURULAN PARTİ

SHP 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti.

Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.