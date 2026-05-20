Ordu’da sağanak sonrası meydana gelen heyelan sonrasında dağ aşağı kaydı, 400 dönüm arazide hasar meydana geldi, mezarlıklar kayboldu, evler tahliye edildi. İşte Ordu’da heyelan sonrası korkutan manzara…

SAĞANAK SONRASI HEYELAN Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında korku dolu anlar yaşandı. Bahçeler Mahallesi’nde bulunan bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak kütlesi, metrelerce sürüklenirken, fındık bahçeleri de zarar gördü. Heyelan sonrasında bir evin altında toprak boşaldı, bir ahır zarar gördü, mezarlıklar ve yollar kayboldu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi, bölgede güvenlik önlemleri artırılırken bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle sakinleri, heyelan sonrasında yaşananları tek tek anlattı.

“KARADENİZ TEHLİKE ALTINDA” Mahalle sakini Eren Atasoy, şöyle konuştu: Biz de sabah öğrendik, gerçekten korkunç bir durum. Gelirken maden bölgesinden geçtik, buranın da alt taraflarında ufak çatlamalar görüyoruz. Umarım daha büyük bir felakete neden olmaz, bu doğal afetin ötesinde bir durum, Karadeniz Bölgesi son günlerde yağışlardan sonra ciddi heyelan tehlikesi altında.

“AHIRIM GİTTİ, 12 DÖNÜM YER GİTTİ” Mustafa Duru ise “Yağmurdan sonra geldi, devamlı uçtu, yapacak bir şeyimiz yok. Ahırım gitti, 12 dönüm yer gitti, alt tarafta önceden zarar gören 9 dönüm yer var" dedi.

"ANNEMİN MEZARI KAYBOLDU" Heyelan nedeniyle aile mezarlarının kaybolduğunu belirten Mahalle sakini Hasan Kofraz, şunları söyledi: Çok büyük afet. Bu olay 4 gün önce başladı. Büyük bir hasar var, sınırlarımız kayboldu. Bahçe yolumuz, yaklaşık 50 dönüm yer kaydı, bahçe yolumuz yaklaşık 1 kilometre aşağı gitti. Allah'tan gelene razıyız. Mezarlığımız kayboldu, annemin mezarı kayboldu, bazı evler boşaltıldı, ne varsa dereye toplandı. Halen de kaymaya devam ediyor.

400 DÖNÜMLÜK HASAR Meydana heyelan nedeniyle toplamda yaklaşık 400 dönümlük arazide hasar meydana geldiği belirlendi.

