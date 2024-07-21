Mezarlıkta başladı, ormana sıçradı! Alevler mahalleyi alarma geçirdi

Antalya Manavgat'ta mezarlık önünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipleri bekleyemeyen mahalleli alevlere müdahale etti. Tarım makinelerini traktörün arkasına takan köylü, söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesinde bulunan mezarlığın önünde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevler orman, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerini de alarma geçirdi.

Mahalleli, dumanları görür görmez traktörlerinin arkasına ilaç makinesi, su tankeri ve tarım aletlerini takarak ekipleri beklemeden alevlere müdahale etti. Bu müdahale ile hızla büyüyen yangının çevreye daha fazla zarar vermesi engellendi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yanan ormanlık alanda soğutma çalışması devam ederken tedbir amaçlı olarak Orman İşletmesi'ne ait arazözlerin nöbette kalacağı bildirildi.

Yangının mezarlık önündeki yolda başladığı belirtilirken, yoldan geçen bir kişinin attığı izmarit nedeniyle çıkmış olabileceği iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI: DUYARLI OLALIM

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden, aynı zamanda Hatipler Mahallesi'nden olan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Burada sanırım bu yıl çıkan 3'üncü yangın. Ekiplerin yanında köylüler cansiperane çalışarak yangının daha da büyümesini engellediler. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yangın için çok kritik bir süreçten geçiyoruz" diyen Kara, "Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Lütfen şu süreçte ne pahasına olursa olsun ateş yakmayalım. Çöplerimizi, şişeleri ve özellikle de sigara izmaritini dışarı atmayalım" dedi.