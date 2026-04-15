MHP İstanbul İl Başkanlığına Volkan Yılmaz getirilmesinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yönetimdeki isimleri açıkladı. Yıldız, sosyal medya hesabından bir de fotoğraf paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurmuştu.

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Selim Sertel de "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz" demişti.

VOLKAN YILMAZ GETİRİLDİ

Daha sonra yapılan açıklamada ise MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiği ilan edilmişti. Dün akşam da teşkilat yönetimine atanan yeni isimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından açıklandı.

YILDIZ, YÖNETİMDEKİ İSİMLERİ DUYURDU

Yıldız teşkilat üyeleriyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, tek tek isimlerini yazdı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MHP İstanbul il Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a; İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

Öte yandan MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden geçen hafta istifa etmişti. MHP yönetiminin İstanbul İl teşkilatını feshetme kararının, bu gelişmenin ardından gelmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

