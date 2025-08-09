Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu ikinci kez toplandı! Görüşmeler 10 yıl sır kalacak

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yapılan toplantıda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, sahadaki durumla ilgili sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Komisyon toplantısının başında Kurtulmuş, tarihî bir görev üstlendiklerini belirterek “Terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte bir daha silahların, bir daha kavganın, bir daha çatışmanın konuşulmadığı, barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihî görevler düşüyor. Komisyonda ilk kararlarımızı ittifakla almamız da komisyonun başarısı bakımından önemli. Tabiri caizse, ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bu tarihî fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak, milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle ve dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir” dedi.

Kurtulmuş, daha sonra görüşmelerin ‘Tam kapalılık’ ilkesi ile yapılmasını oylamaya sundu. Tüm üyelerin kararı ile toplantı için gizlilik kararı alındı. Kurtulmuş bu karar doğrultusunda, toplantıdaki görüşmelerle ilgili tam tutanak tutulacağını, ancak 10 yıl boyunca açıklanmayacağını, komisyon üyeleri dâhil; kimsenin tutanakları alamayacağını hatırlattı. Komisyondaki konuşmaların da hiçbir şekilde yayınlanmayacağını söyledi. Komisyonda ayrıca yeminli stenograflar görev aldı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Güvenlik bürokrasisinin sunumu sebebiyle tören salonunda üst düzey güvenlik tedbirleri de alındı. Sinyal kesici cihazlar devreye sokuldu. Komisyonu izleyecek parlamento muhabirlerine ikinci akreditasyon uygulandı. Toplantının yapıldığı TBMM Tören Salonuna iki büyük dev ekran kuruldu. Sunumların bu ekranlar üzerinde görselle desteklenerek yapıldığı belirtildi.