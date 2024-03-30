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Haberler > Gündem > Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Melih Gökçek'e övgü, Mansur Yavaş'a eleştiri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Melih Gökçek'e övgü, Mansur Yavaş'a eleştiri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin&#039;den Melih Gökçek&#039;e övgü, Mansur Yavaş&#039;a eleştiri

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bazı temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kritik seçimlere bir gün kala CHP'li belediye yönetimini eleştirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hatırlatan Bakan Tekin, "Mansur Yavaş, Ankara’yı yavaşlattı. Ankara’nın hızlanması gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’nın Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "sevgi yürüyüşüne" katıldı.

İlk olarak Kahramankazan ilçesine giden Bakan Tekin, Fevzi Çakmak Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katıldı. Tekin’e Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilat üyeleri eşlik etti.

'YAVAŞ, ANKARA'YI YAVAŞLATTI'

Ardından Kızılcahamam ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar ile ilçe merkezinde halka seslendi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, siyasetçilere düşen görevin gördüklerini, hissettiklerini ve okuduklarını halkla paylaşmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben Ankara’ya geldiğimde Kızılay’da maske ile dolaşıyorduk. Hava kirliliğinden dolayı. Allah Melih Gökçek’ten razı olsun. 1994’te başladı ve Ankara’da yaşamaktan gurur duyduğum bir şehir haline dönüştü. 2019’da da aynı evde oturuyordum 2024’te de. Sabah evden çıktığımda Gölbaşı’nda 15 dakikada bakanlığa geliyordum. Geçen hafta baktım 29 dakikada gelmişim. Mansur Yavaş, Ankara’yı yavaşlattı. Ankara’nın hızlanması gerekiyor."

Bakan Tekin’e Kızılcahamam’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar ve Cumhur İttifakı ilçe başkanlık üyeleri eşlik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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