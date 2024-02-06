Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi! Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı

Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ile aynı güne denk gelen Miraç Kandili'nde Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar camilere akın etti. Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı.

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleriyle aynı güne denk geldi. Türkiye'nin birçok camide düzenlenen programlarla Miraç Kandili idrak edilirken, eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı.

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İslam dininde özel yeri bulunan Üç ayların içerisindeki Miraç gecesi, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed (S.A.V)'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Âdem aleyhisselâmdan beri de kıymetli 2 geceden 2.si olan "Mi’râc Gecesi” Peygamberimizin “İsrâ” ve “Mi’râc” mu’cizesiyle şereflendiği, Allahü teâlâ ile konuştuğu bir gecedir.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed (S.A.V)'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

5 VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" ile başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed (S.A.V)'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

ELLER SEMAYA DEPREMDE CAN VERENLER İÇİN AÇILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne denk gelen Miraç Kandili'nde İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve deprem bölgesindeki illerde eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldıı.

İSTANBUL

İstanbul'da akşam ezanından itibaren Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil hem de 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

KONYA

Miraç Kandili’nde Mevlana Meydanı’ndaki Selimiye Camii’nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş namaz vakti öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılındı ve deprem felaketinden etkilenenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.



İbadetini yerine getirmek için camiye gelen vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlara dua ettiklerini ifade etti.

BURSA

Bursa’da Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlar Ulu Cami’ne akın etti. Bursalılar Miraç Kandilinde Ulu Cami'ne gelerek namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde camilerde Miraç Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

ADIYAMAN

Adıyamanlı depremzede vatandaşlar Miraç Kandili için Emir Sultan Camisi'ne akın etti. Ellerin semaya açıldığı camide depremzedeler bir daha aynı felaketin yaşanmaması için dua ettiler.

KİLİS

Kilis’te vatandaşlar, Miraç Kandil'inde akşam namazından sonra camilere akın etti. Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve vaaz verildi. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı depremzedeler Abdülhamit Han Cami'ne akın etti. Caminin alt ve üst katları tamamen dolarken vatandaşlar yatsı namazını bahçede eda etti. Miraç Kandili dualarla idrak edilip eller semaya açıldı.

Şeref Köşker, "6 Şubat depremlerini yaşadık bu tür afetleri Allah hiçbir insanlara Müslümanlara da yaşatmasın. Mübarek kandili kutluyorum. Hüzünlüyüz kayıplarımız var. Müslümanın imtihanı da budur sınanıyoruz” dedi.

ANKARA

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

SAKARYA

Miraç Kandili’nde Sakarya’da eller semaya asrın felaketi olan depremde hayatını kaybedenler için açıldı, dua edildi. Dua sırasında ise bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

MALATYA

Malatya'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce program düzenlendi. Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camine gelenlere camiye gelenlere kek ve lokum ikram edildi.