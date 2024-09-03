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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl aradan sonra Türkiye'de!

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl aradan sonra Türkiye&#039;de!

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın ziyarette bulunacak. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa daha açılıyor! 12 yıl sonra ilk kez, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir adım olarak görülen ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.
 
Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.
 
Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.
 
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
 
Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Gündem
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