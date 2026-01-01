MİT Başkanı Kalın, Umerov ile bir araya geldi! Ukrayna-Rusya savaşı masada
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ELE ALINDI
Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.
ESİR TAKASI MASADA
MİT Başkanı Kalın ve Umerov, Ukrayna’nın Rusya’daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesini de görüştü.
Yapılan görüşmede mevcut iş birliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği konusunda da mutabık kalındı.