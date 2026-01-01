MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi.

TRT Haber'e göre; yapılan görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ELE ALINDI

Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.

ESİR TAKASI MASADA

MİT Başkanı Kalın ve Umerov, Ukrayna’nın Rusya’daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesini de görüştü.

Yapılan görüşmede mevcut iş birliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği konusunda da mutabık kalındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası