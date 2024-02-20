MİT'ten Çin istihbaratına çalışanlara eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı için İstanbul'da bilgi topladığı iddia edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi aktardığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkedeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MİT'in, topladığı bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

MOSSAD'A DARBE VURMUŞTU

Öte yandan Şubat ayının ilk günlerinde MİT, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheliyi Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla belirlemiş, isimler gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, 3 ruhsatlı tabanca, 50 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.