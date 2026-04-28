Mobil biniş kartı kaldırıldı mı? Pegasus iddiaları yalanladı: Değişiklik yok
Pegasus Hava Yolları “Schengen vizesiyle seyahatlerde mobil biniş kartı kullanımı kaldırıldı” iddiasını yalanladı. Havayolundan yapılan açıklamada “Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik yok” denildi.
- Pegasus Hava Yolları, mobil biniş kartı kullanım koşullarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.
- Sosyal medyada, Schengen vizesiyle seyahat edenlerin mobil biniş kartı bastırmasının durdurulduğu ve vizenin havayolu çalışanı tarafından görülmesi gerektiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
- Mobil biniş kartı, havalimanı güvenlik kontrol ve uçağa biniş noktalarında biletin tanımlanmasını sağlar.
- Mobil biniş kartı kullanımı için karekod sistemini destekleyen akıllı cep telefonu gereklidir ve telefonun internet erişimi bulunmalıdır.
- İnternet erişiminin olmadığı durumlarda mobil biniş kartı uçuş öncesinde telefona indirilebilir.
Pegasus Hava Yolları, sosyal medyada gündem olan “Schengen vizesiyle seyahat eden yolculara yönelik mobil biniş kartı kaldırıldı” iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
İDDİALARI YALANLADI
Hava yolu, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek “Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” dedi.
"DEĞİŞİKLİK YOK"
Pegasus Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Schengen vizesiyle seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
NE OLMUŞTU?
Bir sosyal medya kullanıcısı, X hesabından yaptığı paylaşımda “Avrupa’ya Schengen vizesi ile gidenlerin mobil biniş kartı bastırması durduruldu. Vizenizi mutlaka bir havayolu şirketi çalışanının görmesi gerekiyor. Çağrı merkezi üzerinden de yapanlar var. Hesapları ona göre yapın lütfen” ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu paylaşım sonrasında “Schengen vizesiyle seyahat eden yolculara yönelik mobil biniş kartı kaldırıldı” iddiası gündem olmuştu.
MOBİL BİNİŞ KARTI NE İŞE YARAR?
Mobil biniş kartı, havalimanı güvenlik kontrol ve boarding (uçağa biniş) noktalarında görevlilerin uçak biletinizi tanımlayabilmesini sağlar. Pegasus Hava Yolları aracılığı ile aldığınız mobil biniş kartınız, bagajınız yoksa uçağa hızlı bir şekilde binmenize imkan tanır. Normalde kontuar kullandığınızda biletinizi kağıda basılmış şekilde alırsınız. Mobil Biniş Kartı ile merak ettiğiniz her soru için ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.
NASIL KULLANILIR?
Mobil biniş kartını kullanabilmek için karekod sistemini destekleyen akıllı cep telefonu kullanmak gerekir. Akıllı cep telefonuna daha önceden mobil uygulama ya da web sayfası üzerinden edinilen karekod indirilir ve bu karekod, geçişlerde gösterilir. Ayrıca mobil biniş kartını kullanabilmek için cep telefonlarının internete erişimi bulunmalıdır. Dış ortamda telefonunuz internete erişemiyorsa uçuş öncesinde mobil biniş kartınızı telefonunuza indirerek de kullanabilirsiniz.