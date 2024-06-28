Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında karar! İki sanığa beraat, birine 25 yıl hapis
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Ankara'nın Etlik ilçesinde motokurye Samet Özgül'ün katledildiği cinayete ilişkin davada karar açıklandı. İki sanığın beraatına karar verilirken, bir sanık ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada karar açıklandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'ye 25 yıl hapis cezasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara’nın Etlik ilçesinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı.
Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Samet Özgül davasında 27 Eylül 2023’te karar çıkmış; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis, arabasını Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne kıran Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında ise 12'şer yıl hapis cezası vermişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmiş ve yeniden yargılama kararı vermişti.