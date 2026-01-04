GAİN Medya soruşturmasında tutuklanan eski patron Berkin Kaya, savcılığa verdiği ifadede şirkete yatırdığı 310 milyon TL’nin kaynağını “kripto parayı Kapalı Çarşı’da bozdurdum” sözleriyle anlattı. Nakit paraların kimi zaman motosikletle, kimi zaman araçla kendisine ulaştırıldığını söyleyen Kaya, gizli tanık iddialarını reddederken soruşturmada GAİN’in devri ve milyarlık para trafiği de ortaya çıktı.

GAİN Medya soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin eski sahibi Berkin Kaya ve Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında GAİN Medya’nın eski sahibi Berkin Kaya, Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın, Sunucu Okan Karacan ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Karacan adli kontrolle serbest kalırken, diğer isimler tutuklandı. Anahat Holding’e bağlı 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

BERKİN KAYA: AYLIK GELİRİM 500 BİN TL

Habertürk'ün haberine göre savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyen Berkin Kaya, ilk olarak 2010 yılında yüzde elli oranında ortaklıkla Bervo Ön Ödemeli Kart Komisyonculuğu ve İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ni kurduğunu söyledi.

3 yıl gaaliyet gösteren bu şirketin ortaklığından çıktıktan sonra Basit Kart Ön Ödemeli Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurduğunu anlattı. 2011’den 2013’ kadar %50 oranında Deniznet İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olduğunu anlattı.

TELEFONUNDAKİ BAHİS SUNUM EVRAKLARI SORULDU

Berkin Kaya’ya 10 Şubat 2022 tarihinde verilen bilirkişi raporuna göre telefonunda ve bilgisayarında çok sayıda yasa dışı bahis sitesi girişi soruldu. Maçları buralardan takip ettiğini ileri sürdü. Yine 4 yıl önce verilen raporda şüpheli Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisine “Spor Bahisleri Sunumu” adlı bir PDF dosyasını mail olarak gönderdiği belirtildi. Kaya buna cevaben, “O dönem Barbaros’un söz konusu sunumu bulduğunu hatırlıyorum. Konunun bizim boyumuzu aştığını düşünerek kapattık. Herhangi bir aksiyon almadık. Barbaros’un bunu bir yerden temin ettiğini düşünüyorum” dedi.

"BAHİS SİTELERİYLE GAİN'İ ALDI"

Gizli tanık Gri’nin 12 Eylül 2025’te verdiği şüpheliye gizli tanık GRİ'nin "Berkin Kaya dediğimiz şahıs da yasa dışı bahis işlerinde aktif bir kişidir. Marsbet.com ve Youwin isimli yasa dışı bahis sitelerinin sahibidir. Bu paralarla Gain isimli sosyal medya platformunu satın almıştır. Yasa dışı bahis işleri ile adı geçmeye başladıktan sonra özellikle Gain platformunu satın aldıktan sonra medyada çok daha fazla konuşulur hale geldi. Bu görünürlükten sonra muvazaalı bir şekilde Anahat Holding'e devrettiğini biliyorum. Zaten basında da yer alıyor” şeklindeki ifadesi soruldu.

Gizli tanık ifadesini kabul etmediğini söyleyen Berkin Kaya, Papara’daki hesap haraketlerinin de kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

"OKAN KARACAN'I REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATIRDIM"

İtirafçı olan ünlü sunucu Okan Karacan'ın şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Berkin Kaya’nın yasa dışı bahis reklamı çektirdiği iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Okan Zeki Karacan ile 2017-2018 yılları civarında tanıştım. Bir film projesi olduğunu söyleyerek ortaklık teklif etti. Tanımadığım biriyle ortak olmayacağımı söyledim. Bir film şirketi kurup tanıdıkları vasıtasıyla iş yapması için müdür olarak görev yapmasını istedim.

Film çekimi sırasında hastalıklı davranışları nüksetti. Kendisini rehabilitasyon merkezine yatırdım. Sonrasında hastane raporu alındı ve şirketten çıkarıldı. Marsbet reklam filmini benim çektirdiğime dair iddiasını kabul etmiyorum. Husumet nedeniyle bu şekilde beyan vermiştir"

"PARALARI MOTOSİKLETLE TAŞIMIŞ"

MASAK’ın 20 Ocak 2025’te düzenlediği Mali Analiz Raporuna cevap veren Berkin Kaya, “2010’lu yılların başında satmış olduğumuz kartlardan elde ettiğimiz kârları 2015 yılından sonra soğuk cüzdan üzerinden kripto paraya çevirdim. Devamında benim kripto para cüzdanımda bulunan bitcoinlerin değeri yükseldi. Söz konusu soğuk cüzdanımda bulunan para günden güne artmaya başladı.

Kripto para borsası hiç kullanmadım. Soğuk cüzdandaki bitcoinleri ICQ isimli chat uygulaması üzerinden Can isimli şahıs aracılığıyla bozdurdum. Can isimli şahısla Deniznet isimli internet sitemizin chat kısmında tanışmıştım. Kimlik bilgilerini bilmiyorum. Paralar bana nakit olarak gelirdi. Bazen çeşitli araçlar getirirdi, bazen de motosiklet ile gelirdi. Kripto parayı nakde çevirme işlemlerine %1,5-3 arasında komisyon ödedim. Bildiğim kadarıyla Can Kapalı Çarşı'da bu bozdurma işlemini yapıyordu. Ancak detaylarına vakıf değilim çünkü ben hiç gitmedim. O dönem kripto mevzuatı olmadığı için bunun suç olduğunu düşünmüyordum. Hesaplarıma giren nakit paraları genel olarak bu şekilde temin ettim. MASAK raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” dedi.

“GAİN ORTAKLIĞIM YAKLAŞIK 8 AY SÜRDÜ”

Şüpheliye Gain Medya Satım alım süreci ve Rekabet Kurumu raporuna cevap olarak, Gain’e 2024 yılının Haziran yanında ortak olduğunu söyleyen Kaya, “Devamında diğer ortağım RAMS ile şirketin tek ortaklı olarak devam etmesi konusunda anlaştık. Sonrasında 2022 yılından beri tanıdığım Selahattin Aydın'a alması için teklif ettim. Yaklaşık 2 ay rapor alım süreci sürdü, devamında da kendisine %50 hissemi devrettim. Dolayısıyla GAİN Medya'da yaklaşık 7-8 ay gibi bir süre ortaklığım bulundu. 2025 yılının şubat ayında Gain'in devir sürecini gerçekleştirdik ve satımını yaptık” ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA LİRALIK NAKİT PARA

Hesap hareketleri incelemesinde, Gain Medya A.Ş şirketinin kuruluşundan, Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar toplamda 2 milyar 986 milyon 822 bin 968 TL 86 kuruş para girişinin olduğu tespit edildi. Bu paranın 310 milyon TL'lik kısmının 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında Berkin Kaya adına nakit olarak yatırıldığı anlaşıldı.

24 Nisan 2024 tarihinde 1 milyon TL havale, 30 Ekim 2024 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında 87 milyon TL havale/EFT yapıldığı tespit edildi. 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon dolar (TL karşılığı 35 milyon 293 bin 200 TL) SWIFT işlemi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

"GAİN'İN PARA ETMEYECEĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM"

Berkin Kaya tarafından toplamda 450 milyon 293 bin 200 TL para gönderildiği anlaşılarak, söz konusu paraların kaynağı da soruldu, “Söz konusu paraların aktarımının yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini kabul ediyorum. Ben şirkete girdiğimde beklemediğim şekilde kötü bir tablo ile karşılaştım. Bu sebeple söz konusu ödemelerin bir kısmını sermaye ödemesi olarak, bir kısmını da dizi film projeleri için gönderdim. Söz konusu 310 milyon TL’lik nakit para, kripto paraların bozdurulması sonucu elde ettiğim paradır. Ben Gain’in söz konusu paraları etmeyeceğini, sonradan yaptığım hatalar neticesinde öğrendim.

Bu yatırım başlı başına hata teşkil eden bir yatırım olmuştur. Geriye dönüp baktığımda bunun ticari bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Dijital platformların aktif ödeme yapan kullanıcı sayısına göre değerinin arttığını biliyorum; bu sebeple yurt dışına satılabileceğini düşündük. Ödemeler yüksek rakamlara ulaşınca ticari bir hata yaptığımı fark ettim. Kesinlikle somut olayda para aklamaya ilişkin bir durum söz konusu değildir. Sürecin devamında yaklaşık 225 milyon TL’ye yakın para alarak Gain’in ortaklığından çıktığımı kabul ediyorum. O dönemde bir nevi “zararın neresinden dönersen kârdır” mantığıyla hareket ettim. %50 oranında zarar ettiğimi de kabul ediyorum” dedi.

"60 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ"

Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyerek, Berkin Kaya ile 2022 yılının sonlarında tanıştığını anlatan Selahattin Aydın, “Ben o sırada Londra’da şirket kuruyordum. Berkin Kaya Gain platformunu satın aldığım şahıslardan biridir. O dönemde kendisi bana şirketi satın almamı teklif etmişti. Ben de gerekli ekspertiz incelemelerini KPMG şirketine yaptırmıştım. 60 milyon dolar değer biçildi ancak fiyat çok yüksek olduğu için bu tutara satın almadım.

Firmanın şu anki sermayesi 1 milyar dolardır. Şirket tek ortaklıdır. Banka dışı herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Berkin Kaya’nın Gain şirketine nasıl bir finansman sağladığını bilmiyorum. RAMS ile ise masaya bir kez oturduk. Ödemesini yaptım ve başkaca bir görüşmemiz olmadı” dedi.

"BU PARALAR 20 YILLIK BİRİKİMİM"

Selahattin Aydın ise bu tabloya karşılık, “Söz konusu hesap hareketlerinin detaylarına tam anlamıyla hâkim olmamakla birlikte genel olarak kabul ediyorum. Aynı şekilde hesabıma yatan nakit paraları da kabul ediyorum. Bu paralar, benim kişisel olarak yaklaşık 20 yıllık birikimlerimdir.

Uzun yıllardır ticaretle uğraşmaktayım. Şirketi bu şekilde finanse etmem hayatın olağan akışına uygundur. Bu süreçte şirketin finansmanı için herhangi bir kişiden para almadım. Kimsenin bana bir telkini olmamıştır. Tamamen ticari bir faaliyet kapsamında söz konusu şirketi satın aldım” dedi.

