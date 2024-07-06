MSB'den A Milli Futbol Takımı'na destek!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını ilettiği bir video yayınladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

"HAYDİ TÜRKİYE, HEP BİRLİKTE"

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel bir video paylaşıldı.

Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak, milli takıma başarı dileklerini iletti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli ruh, milli güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."