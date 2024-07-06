MSB'den A Milli Futbol Takımı'na destek!
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını ilettiği bir video yayınladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
"HAYDİ TÜRKİYE, HEP BİRLİKTE"
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel bir video paylaşıldı.
Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak, milli takıma başarı dileklerini iletti.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Milli ruh, milli güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."