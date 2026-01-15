Türkiye Gazetesi
Düşen Libya uçağına ilişkin açıklama! Düşme nedeni terör ve dış bağlantı değil
Libya heyetini taşıyan uçağın mürettebatıyla ilgili yapılan araştırmada terör ve dış bağlantıya rastlanmadığı bildirildi. Düşen uçağın karakutusu ile ses kayıtlarının inceleme için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildiği açıklandı.
