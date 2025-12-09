Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İtalya'da düzenlenen Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na katılım sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ilişkin paylaşım yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İtalya'da düzenlenen Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerinin imkan, kabiliyet ve eğitim seviyesini uluslararası çoklu ortamda göstermek amacıyla 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 3 adet F-4E/2020 uçağı ve 51 personelle katıldığımız Poggio Dart-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.

