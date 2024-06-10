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Muğla'da feci kaza: Tıra çarptı kağıt gibi oldu! Ölüler var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da feci kaza: Tıra çarptı kağıt gibi oldu! Ölüler var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yangı mahallesi mevkiinde bir kamyon tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi kamyon kağıt gibi büzüldü. Feci kaza sonucu iki kişinin öldüğü bildirildi.

Köyeceğiz-Ortaca kara yolu Yangın Mahallesi'nde bir kamyon aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Muğla'da feci kaza: Tıra çarptı kağıt gibi oldu! Ölüler var - 1. Resim

KAMYONUN ÖNÜ KAĞIT GİBİ BÜZÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangın Mahallesi mevkiinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı.

Muğla'da feci kaza: Tıra çarptı kağıt gibi oldu! Ölüler var - 2. Resim

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri geldi. 112 Sağlık ekipleri tarafından 09 U 846 plakalı araç sürücüsü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş isimli vatanın vatandaşın hayatını kaybettikleri belirlendi. Araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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