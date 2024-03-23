Muğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Deprem haberleri peş peşe gelirken, sabah saatlerindeki korkutan sarsıntının adresi Muğla oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 15.92 kilometre olarak açıklanırken, herhangi olumsuz bir ihbar alınmadı.