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Haberler > Gündem > Muğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Muğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Deprem haberleri peş peşe gelirken, sabah saatlerindeki korkutan sarsıntının adresi Muğla oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 15.92 kilometre olarak açıklanırken, herhangi olumsuz bir ihbar alınmadı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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