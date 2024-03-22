Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Korkutan depremler peş peşe! Önce 6,1 sonra 6,5 ile sallandılar

Korkutan depremler peş peşe! Önce 6,1 sonra 6,5 ile sallandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Korkutan depremler peş peşe! Önce 6,1 sonra 6,5 ile sallandılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Depremin büyüklüğü bu kez 6,5 olarak ölçülürken, sarsıntının ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Dünya sallanmaya devam ediyor, ülkelerden deprem haberleri peş peşe geliyor. Sık sık deprem meydana gelen Güneydoğu Asya'da bu kez Endonezya'nın Cava Adası merkez üssü oldu.

4 SAATTE 6'DAN BÜYÜK 2 DEPREM

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 130 kilometre kuzeyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan depremin ardından dev dalga uyarısı da yapılmadı.

Aynı bölgede yaklaşık 4 saat önce 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü yine aynı bölge olurken, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

İlk depremin ardından da dev dalga uyarısı yapılmamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de sıcak hava balonu faciası: Otoyola düştü! - DünyaABD'de sıcak hava balonu faciası: Otoyola düştü!İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD yolcusu! Biden'den savaş uçağı ve mühimmat isteyecek - DünyaBiden'dan savaş uçağı ve mühimmat isteyecekKosova sınırı hareketlendi! Sırp birlikler tespit edildi - DünyaKosova sınırı hareketlendi!Kuzey Kore sınırı aştı, ABD ve Güney Kore harekete geçti! Petrolde yeni adım - DünyaABD ve Güney Kore, Kuzey'in 'petrol' adımlarını izleyecekArap bakanlardan insani yardım çağrısı: İsrail-Gazze arasındaki sınır kapılarını açın - Dünya'İsrail-Gazze arasındaki sınır kapılarını açın'Rusya Ukrayna'yı vurdu! Zelenskiy: 90'dan fazla füze, 60 insansız hava aracı... - DünyaRusya Ukrayna'yı vurdu! 90'dan fazla füze, 60 İHA...İsrail, Refah'ta bir evi bombaladı! 3'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti - Dünyaİsrail, Refah'ta bir evi bombaladıÇad'da çoban-çiftçi çatışmasında 42 kişi öldü - DünyaÇobanlarla çiftçiler birbirine girdi, 42 kişi öldüGazze'de son durum... ABD ile İsrail arasında kritik 'Filistin' görüşmesi - DünyaDünyanın gözü bu toplantıdaydıEndonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar... - DünyaEndonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...
Sonraki Haber Yükleniyor...