Korkutan depremler peş peşe! Önce 6,1 sonra 6,5 ile sallandılar
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Depremin büyüklüğü bu kez 6,5 olarak ölçülürken, sarsıntının ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Dünya sallanmaya devam ediyor, ülkelerden deprem haberleri peş peşe geliyor. Sık sık deprem meydana gelen Güneydoğu Asya'da bu kez Endonezya'nın Cava Adası merkez üssü oldu.
4 SAATTE 6'DAN BÜYÜK 2 DEPREM
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 130 kilometre kuzeyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi. Öte yandan depremin ardından dev dalga uyarısı da yapılmadı.
Aynı bölgede yaklaşık 4 saat önce 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü yine aynı bölge olurken, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanmıştı.
İlk depremin ardından da dev dalga uyarısı yapılmamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı