Korkutan depremler peş peşe! Önce 6,1 sonra 6,5 ile sallandılar

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Mart 2024 16:13 - Güncelleme: 22 Mart 2024 16:22 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Depremin büyüklüğü bu kez 6,5 olarak ölçülürken, sarsıntının ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.