Muhalefette Hatay krizi! CHP istedi, TİP kabul etti ancak Gökhan Zan direniyor

Hatay’da seçime kısa bir süre kala son dakika kriz yaşanıyor. CHP’nin Lütfü Savaş’ı aday göstermesine karşı eski futbolcu Gökhan Zan’ı aday yapan TİP, kararından vaz geçti. Gökhan Zan ise kumpas yapıldığı gerekçesiyle adaylıkta direniyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’nin Lütfü Savaş’ı aday göstermesine tepki göstererek, TİP’in eski futbolcu Gökhan Zan’ı aday yaptığı Hatay’da seçime kısa bir süre kala son dakika krizi yaşanıyor.

TİP’in, adaylığının geri çekildiğini açıklamasına rağmen, Zan adaylığının devam ettiğini ve seçime gireceğini açıklamıştı. Zan, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Zan, Lütfü Savaş’ın kendisine karşı ‘kirli bir savaş’ yürüttüğünü açıkladı.

Zan’a göre, TİP ve CHP seçim iş birliği konusunda anlaştığı için, adaylığının geri çekilmesi isteniyor. İki parti arasındaki iş birliğine göre CHP, Samandağ’da TİP’in adayını destekleyecek, bunun karşılığında ise TİP Hatay’da CHP’nin adayı Lütfü Savaş’ı destekleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da yaşanan bu krizden bir gün önce ‘TİP’in Hatay’daki adayının seçim kaybettirme potansiyeline sahip olduğunu’ açıklamıştı.

Öte yandan kendi isteği ile veya partisi tarafından adaylıktan çekilse bile Zan’ın ismi oy pusulasında yer alacak.

Hatay’da Lütfü Savaş’ın adaylığına CHP tabanı dâhil destek aldığı diğer kesimlerden büyük tepki gelmişti. Bu tepkilere rağmen Savaş adaylığında ısrar etmiş ve CHP yönetimi Savaş’ın adaylığını kabul etmek mecburiyetinde kalmıştı. Tepkiler nedeniyle Hatay’da dengelerin AK Parti lehine değiştiği yorumları yapılıyordu.

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