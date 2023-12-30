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    Muhtarlara süper haklar! Yasa değil adeta piyango... Yıllık izin, ücretsiz seyahat, ödenek...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaretini verdiği “Muhtar Yasası”nda yok yok. Doğum izni, ücretsiz seyahat hakkı, ödenek...

    Muhtarlara süper haklar! Yasa değil adeta piyango... Yıllık izin, ücretsiz seyahat, ödenek...
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün muhtarlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığına bu konuda hazırlanacak taslağın, acil şekilde Meclis’ten geçirilmesini istemişti. Edinilen bilgilere göre bakanlık bünyesinde bir çalışma yürütülüyor. Muhtarların seçim sisteminin yanı sıra, görev ve sorumluluklarının tekrar düzenlenmesi öngörülüyor. Çalışmalar bittiğinde kamuoyunun görüşüne açılacak ve gelecek tekliflere göre şekillendirilerek, Meclis gündemine getirilecek.

    SORUMLULUKLARI ARTIYOR

    İki yıldır üzerinde çalışılan muhtarlarla ilgili taslakta yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

    Muhtar, huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak, gerektiğinde mahallin mülki amirine bildirimde bulunacak.

    Genel güvenlik bakımından tehlike arz eden metruk yapıları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara bildirecek. Çevre ve genel sağlığın korunması için ilgili kuruluşlarla ve köy-mahalle sakinleri ile iş birliği yapacak. Sahipsiz hayvanların; hayatları ile fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alacak.

    MERKEZÎ BÜTÇEDEN ÖDENEK

    Muhtarlıklara merkezî yönetim bütçesinden iki muhtar ödeneği tutarında yardım yapılacak. Bu yardımın karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak. Söz konusu tutar, iki eşit taksitte, mart ve eylül aylarında mahalle-köy hesabına aktarılacak. Cumhurbaşkanı ödeneği iki katına kadar artırabilecek.

    ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI

    Muhtarlar yılda 30 gün izin kullanabilecek. Kadın muhtarlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta süreyle ödeneği kesilmeksizin analık izni verilecek. Ayrıca 6 aya kadar ödeneksiz izin kullanma hakları olacak. Muhtarların görev süreleri boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmeleri de öngörülüyor. Muhtarlar il genel meclisi ve belediye meclis toplantılarına katılabilecek, bu toplantılarda söz hakkına sahip olacak.

    İLÇE SEÇİM KURULLARINA BAŞVURU ŞARTI YOLDA

    Muhtar ve ihtiyar meclisi veya ihtiyar heyeti üyeleri 5 yılda bir haziran ayının üçüncü pazar günü yapılacak seçimler ile belirlenecek. Taslak ile muhtarlık ile ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri için de adaylık usulü getiriliyor. Adaylar, tıpkı belediye başkan ve belediye meclis üyeliklerinde olduğu gibi, seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak. İlçe seçim kurulları, adaylık kesinleştikten sonra, bütün adayları oy verme gününden önceki 10’uncu gün ilan edecek. Oylamalarda kullanılacak birleşik oy pusulasında ‘Muhtar ile İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları” ibaresi ile ilçe seçim kurulu tarafından kura çekilerek belirlenen adayların adı ve soyadı yer alacak. Mevcut sistemde, muhtar adayları ve heyet üyeleri ilçe seçim kurullarına herhangi bir başvuru yapmaksızın, kendi bastırdıkları pusulalarla seçime katılabiliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Recep Tayyip ErdoğanMuhtar
    Haberler > Gündem > Muhtarlara süper haklar! Yasa değil adeta piyango... Yıllık izin, ücretsiz seyahat, ödenek...
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