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    Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı ile daha önce partisinin Şanlıurfa milletvekilliğini yapan Halil Özcan’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

    Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

    Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret

    Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret

    Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Erdoğan
    Haberler > Politika > Erdoğan’dan hastanede tedavi gören 2 isme sürpriz ziyaret
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