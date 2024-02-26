Murat Kurum TGRT Haber'e konuştu! 'Önümüzdeki 5 yılda 10 yıllık çalışmak zorundayız'

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Önümüzdeki 5 yılda 10 yıllık çalışmak zorundayız" dedi.

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni öncesi Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Hattın önemine değinen Kurum, "Ne mutlu İstanbul'a, böylesi güzel bir projeye kavuşuyor. İstanbul için çok kıymetli bir yatırım. İstanbul'un güzelliklerini görebileceğiniz bir hat diyebiliriz. İstanbul adına çok mutluyuz." dedi.

"ULAŞIM ADINA TÜM YATIRIMLARI YAPACAĞIZ"

Ulaştırma Bakanlığı'nın başladığı her işi bitirdiğini söyleyen Kurum, "Projelerimizi 81 ilimize yayacak anlayışta çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul özelinde de Ulaştırma Bakanlığı maalesef mevcut İBB yönetiminin taahhüt edip bitirmediği projelerle meşgul. İstanbul'un yarınları adına bunu yapıyorlar. Biz de inşallah 1 Nisan sabahı bakanlıklarımızla birlikte ulaşım adına yapılması gereken tüm yatırımları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN YILLARI HEBA EDİLDİ"

İlk 5 yıldaki hedeflerinin 328 kilometrelik metro hattını 650 kilometreye çıkarmak olduğunu söyleyen Kurum, "Başladığımız işleri bir an önce bitirmemiz lazım. Şu anki mevcut yönetim gibi ihalesi yapılmış, projeleri tamamlanmış işlerin üzerine hafriyat dönerek değil de... İş üretmek yerine laf ve polemik üretmek anlayışıyla 5 senedir istanbul'un tüm gündemini farklı gündeme taşıma çabası olan bir yönetimle karşı karşıyayız. İstanbul'un yılları heba edildi, bu yılları telafi etmemiz ve kaybolan 5 yılı telafi edecek adımları atmamız gerekiyor" dedi.

"5 YILDA 10 YILLIK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

"1 Nisan sabahı itibarıyla önümüzdeki 5 yılda 10 yıllık çalışmak zorundayız" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yönetim şu 5 yıllık süreçte sadece 8 kilometre hat yapabilmiş. Bu kadar ihalesi, projesi yapılmış, süreci ilerleyen işleri bile bitirememekte ısrarcılar. Heybeleri boş, söyleyecek bir şeyleri yok. Bitirdikleri bir eser yok ve hep polemikten medet umuyorlar.

İnşallah 1 Nisan'dan sonra İstanbul'un yarınları için bu yatırımları ilgili tüm bakanlıklarımızla büyük bir uyum içerisinde, İBB bütçesinin reklama değil, konsere değil, algıya değil ulaşım yatırımlarına harcandığı, kentsel dönüşüme harcandığı anlayışla bu hizmetleri kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz."