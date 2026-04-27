TGRT Haber canlı yayınında konuşan Arif Güran, kızının cinayetindeki tek failin Nevzat Bahtiyar olduğunu savundu. Soruşturma sürecinde ailesine ağır işkenceler yapıldığını iddia eden Güran, Nevzat Bahtiyar ile ilgili delillerin karartıldığını ve kritik kamera kayıtlarının sunulmadığını öne sürdü.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınına katılan baba Arif Güran, Türkiye’yi sarsan cinayetle ilgili soruşturma sürecine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kızının dosyasının "yerde kaldığını" savunan Güran, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için dosyanın şeffaf bir şekilde yeniden açılması çağrısında bulundu.

"İŞKENCE GÖRDÜK" İDDİASI

Baba Arif Güran, gözaltı sürecinde ailesine ağır fiziksel şiddet uygulandığını iddia ederek kamuoyunu dehşete düşüren detaylar paylaştı. Güran, "Oğlumun iki dişini çektiler, yeğenimin tırnağını söktüler, Narin'in annesinin saçından tutup duvarlara vurdular" diyerek bu iddiaların kamera ve ses kayıtlarıyla ispatlanabileceğini öne sürdü.

"NEVZAT BAHTİYAR KORUNUYOR" İDDİASI

Arif Güran, ilk günden itibaren cinayetin faili olarak gördüğü Nevzat Bahtiyar’ın soruşturma sürecinde kayırıldığını iddia etti. Güran, kendi evinin ve ahırının defalarca aranmasına rağmen, olay yerine çok yakın mesafede bulunan Bahtiyar’ın evinin aranmadığını savundu:

"Köyün tamamını aradılar, benim evimi üç defa yerle bir ettiler. Ancak patikaya 10 metre uzaklıktaki o adamın evi aranmadı. İddianamede Güran ailesinin evleri var ama 'hayaletin' evi yok. Bu korunmaktan başka nedir?"

"NEVZAT BAHTİYAR KORUNDU, DELİLLER KARARTILDI"

Cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu savunan baba, soruşturmada büyük ihmaller yapıldığını iddia etti. Nevzat Bahtiyar’ın evinin cinayetten sonra uzun süre aranmadığını, buna karşın kendi evinin defalarca yerle bir edildiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki kritik Mobese ve güvenlik kameralarının "arızalı" veya "kayıt almamış" denilerek dosyaya girmediğini, yediemindeki telefonların ise fabrika ayarlarına döndürülerek delillerin karartıldığını öne sürdü.

Salim Güran'ın telefonu kollukta Nevzat Bahtiyar'la konuştuğu o ses kaydını kolluk sildi. Emanette olan telefon, kollukta olan telefon, Nevzat Bahtiyar'ın telefonu da Salim Güran'ın telefonu da, kollukta olduğu tarihte fabrika ayarına döndü.

"POLİSLER BU İŞİ YENİDEN ÇÖZSÜN"

Soruşturmanın jandarma yerine, tecrübeli cinayet büro polisleri tarafından en baştan ele alınmasını talep eden Arif Güran, adalete olan inancını korumak istediğini belirtti.

Yanlış bir ilik, yanlış bir düğme, yanlış bir soruşturma... 19 gün sonra Nevzat bir polis tarafından tespit edildi. Jandarma ve JASAT tarafından değil. Soruşturmayı polis yönetseydi farklı olurdu. Bugün Narin'ün evinin 10 metre ilerisindeki ev bugün iddianamede yok.

Ailesine yönelik sosyal medya üzerinden bir "linç" yürütüldüğünü ve yargılamanın bu baskı altında yapıldığını savunan Güran, "Kim suçluysa biz onu zaten çizeriz ama bu dosya bu haliyle kapatılmamalı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

DAVADA SON DURUM

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından 16 Nisan 2026'da sanık Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılandığı davada "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırıldı.

