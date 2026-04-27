Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre alınan idari karar kapsamında M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunda geçici bir uygulamaya gidildi. ''Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak?'' sorgulanırken Taksim ile Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattı da aynı karar doğrultusunda işletmeye kapatıldı.

Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak soruları İstanbulluların gündeminde yer aldı. En yoğun hatlardan biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında Taksim istasyonu için Metro İstanbul konuya ilişkin açıklama yaptı.

Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede M2 hattında seferlerin tamamen durdurulmadığı, Taksim durağında yolcu alımının geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Metro araçları Taksim istasyonunda durmadan güzergah üzerindeki diğer duraklara hizmet vermeyi sürdürüyor.

F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı da aynı karar doğrultusunda hizmete ara verdi. Günlük yoğun yolcu trafiğinin bulunduğu hatlar için ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldı.

Metro İstanbul'un yaptığı duyuru şu şekilde;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

•⁠ ⁠M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

•⁠ ⁠⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

