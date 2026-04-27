M7 metro kapalı mı? Metro İstanbul açıklama yaptı!
İstanbul’da Avrupa Yakası’nın önemli ulaşım hatlarından biri olan M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir sorun nedeniyle sefer planında geçici değişikliğe gidildi. ''M7 metro kapalı mı?'' sorusu gündeme gelirken Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hattın belirli bir bölümünde bakım ve inceleme çalışmaları başlatıldı.
M7 metro kapalı mı, M7 metro durakları ne zaman açılacak merakla araştırılırken ilgili açıklama Metro İstanbul tarafından yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıcı çözüm için onarım çalışmalarına geçileceği ifade edildi.
M7 METRO KAPALI MI?
İstanbul’da Avrupa Yakası’nda hizmet veren M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı tamamen kapatılmadı. Hattın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yaşanan teknik sorun nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi.
Yer altı suyu akışındaki artışın ray hattında bakım ihtiyacı oluşturması üzerine bu bölümde inceleme ve onarım süreci başlatıldı.
Çağlayan ile Mahmutbey arasında seferler sürerken, Yıldız ile Mecidiyeköy hattında ulaşım normal şekilde devam ediyor. Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki ulaşım ise ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanıyor.
M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih verilmedi. Öncelikle teknik incelemelerin tamamlanacağı, ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği ifade edildi.
Yetkililer, güvenli işletmenin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurgularken, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını belirtiyor.
M7 METRO DURAKLARI
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı İstasyonlar:
Yıldız
Fulya
Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe Mahallesi
Mahmutbey