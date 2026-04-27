İstanbul’da Avrupa Yakası’nın önemli ulaşım hatlarından biri olan M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir sorun nedeniyle sefer planında geçici değişikliğe gidildi. ''M7 metro kapalı mı?'' sorusu gündeme gelirken Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hattın belirli bir bölümünde bakım ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

M7 metro kapalı mı, M7 metro durakları ne zaman açılacak merakla araştırılırken ilgili açıklama Metro İstanbul tarafından yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıcı çözüm için onarım çalışmalarına geçileceği ifade edildi.

M7 metro kapalı mı? Metro İstanbul açıklama yaptı!

M7 METRO KAPALI MI?

İstanbul’da Avrupa Yakası’nda hizmet veren M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı tamamen kapatılmadı. Hattın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yaşanan teknik sorun nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi.

Yer altı suyu akışındaki artışın ray hattında bakım ihtiyacı oluşturması üzerine bu bölümde inceleme ve onarım süreci başlatıldı.

Çağlayan ile Mahmutbey arasında seferler sürerken, Yıldız ile Mecidiyeköy hattında ulaşım normal şekilde devam ediyor. Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki ulaşım ise ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanıyor.

M7 metro kapalı mı? Metro İstanbul açıklama yaptı!

M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih verilmedi. Öncelikle teknik incelemelerin tamamlanacağı, ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği ifade edildi.

Yetkililer, güvenli işletmenin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurgularken, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını belirtiyor.

M7 metro kapalı mı? Metro İstanbul açıklama yaptı!

M7 METRO DURAKLARI

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı İstasyonlar:

Yıldız

Fulya

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe Mahallesi

Mahmutbey

