TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği ve toplam 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen proje için talepler haziran ayı itibariyle başlayacak. Peki, TOKİ kurasız açık satış kampanyası ne zaman başlayacak? Açık satış yapılacak iller hangileri?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen yeni TOKİ açık satış kampanyası için geri sayım sürüyor. TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulacak 20 bin konutun başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve başvuru şartları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, kurasız gerçekleştirilecek satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek ve başvurular bankalar aracılığıyla kabul edilecek.

KAMPANYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada, T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.



TOKİ kurasız açık satış kampanyası ne zaman başlayacak? Açık satış yapılacak iller ve başvuru detayları

PROJE 64 İLİ KAPSAYACAK

2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak. En fazla konut sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATILACAK?

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

TOKİ kurasız açık satış kampanyası ne zaman başlayacak? Açık satış yapılacak iller ve başvuru detayları

TOKİ EVLERİ 3 AYRI SATIŞ ALTERNATİFİ İLE SATILACAK

TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

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