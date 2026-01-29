Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar’ın yargılanacağı tarih belli oldu. "Öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanacak olan Bahtiyar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Türkiye’nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada bir gelişme daha oldu. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, kısa süre önce cezayı bozmuştu. Nevzat'ın "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verilmişti.

Narin Güran davasında tarih belli oldu! Nevzat Bahtiyar ne zaman yargılanacak?

MAHKEME 6 NİSAN'DA

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Soruşturmada Nevzat Bahtiyar’ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı bildirildi.

KİM NE CEZA ALMIŞTI?

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetine ilişkin davada, tutuklu sanıklar,

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet;

Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

CEZALAR ONANMIŞTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, daha önce Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

NEVZAT'IN CEZASI AZ BULUNMUŞTU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı az bulmuş, verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay, Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu. Nevzat Bahtiyar hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verilmişti. Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.

