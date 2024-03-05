Netanyahu yokuşa sürüyordu! Mısır'dan Gazze'de ateşkesi için yeni açıklama

Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmeleri İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yokuşa sürülüyordu. Mısırlı üst düzey yetkililer "Gazze'de ateşkes için yürütülen görüşmeler zorluklara rağmen ilerliyor" dedi.

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik çabalar Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşmeleri yokuşa sürmesi nedeniyle sona ermişti. Mısır'dan ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni açıklama geldi. Mısırlı yetkililer ateşkes görüşmelerinin Netanyahu'ya rağmen zorlukla da olsa sürdüğünü söyledi.

HAMAS NETANYAHU ANLAŞMA İSTEMİYOR

Kahire'de Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD’nin katılımıyla Kahire’de yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin bugün Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Naim, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerikalılarda" demişti.

ZORLUKLA DA OLSA DEVAM EDİYOR

İlerleme sağlanamadan sona eren ateşkes görüşmelerine ilişkin Mısırlı üst düzey yetkililer zorlukla da olsa devam ediyor mesajı verdi.

Al-Qahera News televizyonunun Mısırlı üst düzey yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberine göre Gazze için ateşkes görüşmeleri "zorlukla" da olsa ilerliyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞINI SÖYLEMEK YANLIŞ OLUR

ABD, Mısır, Katar ve Hamas Hareketinden yetkililerin katıldığı görüşmelerin "Ramazan ayında Gazze'de ateşkes sağlanmasını amaçladığı" ifade edilen görüşmelere dair "Anlaşma sağlanamadığını söylemek yanlış olur." denilerek müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail basını, İsrail tarafının ateşkesle ilgili görüşmeler yapmak için Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini istediğini ve Kahire'ye İsrail heyetinin gitmeyeceği bilgisini vermişti.