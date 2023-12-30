Nevşehir Valiliği'nden yılbaşı öncesi havai fişek yasağı

30 Aralık 2023 00:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 00:38

Nevşehir Valiliği, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki tarihi ve kültürel alanların zarar görmemesi için havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

YILBAŞINDA ARTIYORDU

Kapadokya'da özellikle yılbaşında çeşitli konaklama tesislerince havai fişek gösterileri düzenleniyor, kontrolsüz yapılan etkinlikler peribacaları ve tarihi dokuya zarar veriyordu. Karar bu nedenle il genelinde özellikle otel, restoran vb yerlere dağıtıldı.

SİT ALANINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ÖNLEM

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları dahilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin 'C' bendi gereğince Nevşehir il hudutları dahilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı yasaklanmıştır."











