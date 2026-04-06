Hakkari'nin yüksek kesimlerinde nisan ayında 4 metrelik kar bulunuyor. Ekipler yolları temizlemek için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayında kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolları açmak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, özellikle yüksek rakımlı Doski bölgesindeki Bostancık köyü yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EKSKAVATÖRLER DE BÖLGEDE

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerleyen ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin kapasitesini zorladığı bölgelerde, standart kepçelerin yetersiz kalması üzerine bölgeye ekskavatörler sevk edildi.

DEV KAR TÜNELLERİ

Çığ tehlikesine karşı tedbiri elden bırakmayan operatörler, kar kütlelerini büyük bir titizlikle temizleyerek kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açıyor. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu açılan yollarda, kar yüksekliği nedeniyle dev tüneller oluştu. Kar duvarları arasında açılan yollar havadan da görüntülenirken, ortaya çıkan manzara ise bölgedeki kış şartlarının ağırlığını gözler önüne seriyor.

EKİPLER 7/24 ÇALIŞIYOR

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 çalışan ekipler, karla mücadele faaliyetlerinin bölgedeki tüm kapalı yollar açılana kadar devam edeceğini bildirdi.

