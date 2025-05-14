Öcalan'a umut hakkı verilecek mi? Yasa teklifi verildi, tartışmalara son nokta

PKK’nın 45 yıl sonra kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklamasıyla Terörsüz Türkiye yolunda büyük bir eşik aşıldı. Terör örgütünün açıklamasının ardından MHP lideri Bahçeli'nin Ekim ayında TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. "Öcalan TBMM'de örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının da önü açılsın" diyen Bahçeli'nin sözlerinin ardından terörist ele başına umut hakkı verilip verilmeyeceği gündeme geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün umut hakkının kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirterek söylentileri yalanladı. Konuyla ilgili olarak TGRT Haber'de konuşan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, DEM'li vekillerin umut hakkı için yasa teklifi verdiğini açıkladı.

UMUT HAKKI TÜRKİYE'DE YOK

Atik, "Umut hakkı, müebbet hapis alanların 25 yıl cezaevinde geçirdikten sonra pişmanlık durumlarına göre gerçekleştirilebilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararlarında yer bulmuş bir düzenleme. Umut hakkı ile bu mahkumlar serbest kalabiliyor. Avrupa'nın da bazı ülkelerinde var, her ülkede yok. Şuanda Türkiye'de de umut hakkı diye bir düzenleme yok." ifadelerini kullandı.

TBMM GÜNDEMİNDE AMA İKTİDARIN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK

Hükümetin gündeminde umut hakkı gündeminin olmadığını açıklayan Fatih Atik, "Adalet Bakanı da mevzuatımızda böyle bir şey olmadığını söylüyor. DEM'li iki vekil umut hakkı için yasa teklifi vermişti. Meclisin gündeminde böyle bir teklif var ama iktidarın gündeminde böyle bir teklif yok. " dedi.

DEM'LİLER SÖZLERİ ÇARPITIYOR

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar sonuna kadar bu cezayı çektiğini söyleyen Atik, "DEM'li yetkililer tarafından Bakan Tunç'un sözleri kasıtlı olarak yönlendirildiği ve çarptırıldığı kanaatindeyim. Eğer böyle bir teklif gelir ve iktidar kanadı destek verirse umut hakkı geçebilir. Ama şuanda böyle bir gündem yok." diye konuştu.

BU DİLİ KULLANMAK SIKINTILI BİR SÜRECE SOKAR

DEM'li Bakırhan'ın koruyucularla ilgili sözlerini eleştiren Atik, "DEM'li Bakırhan'ın sözlerini yakıştıramadım. DEM artık bu sözleri bırakmalı. Bu dili kullanmak sıkıntılı bir sürece sokar. Bakırhan daha dikkatli konuşmalı." dedi.