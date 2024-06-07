Oda TV'nin 'Ekrem İmamoğlu AKP’de kriz çıkardı... Erdoğan kimi azarladı' haberine sert tepki

Oda TV'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı haber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yalanlandı. "Ekrem İmamoğlu AKP’de kriz çıkardı… Erdoğan kimi azarladı" başlıklı haber hakkında konuşan Yılmaz, "haberciliğin tabiri caizse izzetine sürekli kara lekeler ekleyen medya mensupları yine iş başı yapmış." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. İmamoğlu 515 oyla seçimi kazanmasının ardından Oda TV'nin yaptığı, "Ekrem İmamoğlu AKP’de kriz çıkardı… Erdoğan kimi azarladı" başlıklı haberi gündem oldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZARLADI" İDDİASI

Oda TV'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi sonrasında yaptığı haberler olay oldu.

Söz konusu haberinde, "Erdoğan, delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladı. Kongreye kadar makamda kalmak istediği belirtilen 75 yaşındaki Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifası istendi." ifadelerine yer verildi.

YILMAZ'DAN ODA TV'NİN HABERİNE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Oda TV'nin haberi hakkında açıklama yaptı. Söz konusu iddiayı yalanlayan Yılmaz, "Habercilik; doğru bilginin kaynağı olarak bilinir." ifadelerine yer verdi.

Haberciliğin izzetine kara leke sürüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Bazı basın yayın organlarında çıkan akıl almaz iddialara dair açıklama yapma zarureti doğmuştur. Habercilik; doğru bilginin kaynağı olarak bilinir. Ancak ülkemizde kendisini millete ve milletin değerlerine ‘muhalif' olarak konumlandıran, kutuplaşmadan beslenen ve haberciliğin tabiri caizse izzetine sürekli kara lekeler ekleyen medya mensupları yine iş başı yapmış." ifadelerine yer verdi

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Çok özet olarak ifade etmek istiyorum: Bahse konu haberde Sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsım ile ilgili olarak geçtiği iddia edilen böyle bir görüşme gerçekleşmemiştir. Tamamen yalan, iftira ve algıdan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımız; Gerçek Belediyeciliğin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak ülkemizi ekonomiden sağlığa, tarımdan savunma sanayiye, çevreden şehirciliğe kadar her alanda kalkındırırken bizler de yol arkadaşları olarak zat-ı devletleriyle büyük bir davaya hizmet etmenin gururu ve onuru içerisindeyiz. Bu noktada Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde afetlere karşı dirençli, iklim uyumlu, mahalle kültürünü yaşatan şehircilik ufkuna sahip olarak AK Belediyelerimiz vasıtasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeye devam edeceğimizi belirmek isterim."