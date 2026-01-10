İzmir'de bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli bir kadın öğretmen, 6 kız öğrencisini ders saatinde kendi evine götürerek temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Söz konusu öğretmen ile ilgili karar belli olurken, savunması ise şaşkına çevirdi.

4 Kasım 2025 tarihinde Bornova’da bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan aldı. Güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan öğrencileri özel aracına bindirdiği öne sürülen öğretmen, çocukları yeni taşındığı evine götürdü.

AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğrencilere evde temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar!

EVDE 'ALKOL VE SİGARA' İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren detaylarda öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı öne sürüldü. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri ortaya çıktı. Velilerin şikayet dilekçelerinde öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Şüpheli D.T. ifadesinde suçlamaları reddetti. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savundu. Öte yandan D.T.'nin okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

