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    Öğretmenlere saygısızlık TikTok'ta 'akım' oldu! İzmir'de öğrencilerin videosu tepki çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tiktok, İzmir, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İzmir Konak'ta bir meslek lisesindeki 2 öğrenci öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti. Sosyal medyada gündem olan video tepki çekti.

    Okullara sıçrayan TikTok akımları tepki çekmeye devam ediyor. Son haber ise İzmir'den geldi. Konak'taki bir meslek lisesinde çekildiği belirtilen TikTok videosunda 2 öğrencinin öğretmenlerine tavırları tepki çekti.

    2 öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti. Öğrencilerin akıbeti hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor fakat tepki çeken TikTok videosu daha önce yayınlanan benzer videoları akıllara getirdi.

    ANKARA'DA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Ankara'da da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde, öğrencinin ders anlatan öğretmeninin yanına giderek dans ettiği ve daha sonra yüzüne dokunduğu anlar yer alıyordu. Neye uğradığını şaşıran öğretmen ise geri çekilirken, öğrencisini uyarıyordu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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