Okul saldırıları sonrası MEB Birim Amirleri Toplantısı! Masada hangi konular yer aldı?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan korkunç silahlı saldırılar sonrasında izlenecek yol haritası MEB Birim Amirleri Toplantısı’nda konuşuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki toplantıda öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
- Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığında yapılan toplantıda saldırı sonrası çalışmalar konuşuldu.
- Bakan Tekin, iki bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı ve devletin tüm imkanlarıyla sahada çalıştığını aktardı.
- Öğretmen, öğrenci ve velilerin yanında olmak için gerekli tüm adımların atıldığı ve psikososyal destek ile rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiği belirtildi.
- Okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler ve yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.
- Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
- Çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığında birim amirleri toplantısı yapıldı. Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda saldırı sonrası çalışmalar konuşuldu.
Bakan Tekin, toplantıda, iki bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı. Tekin, devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
“PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRMELİ”
Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları attıklarını ifade eden Bakan Tekin, ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.
NELER KONUŞULDU?
Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Aynı zamanda toplantıda öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.
MEB Birim Amirler Toplantısı'nda konuşulan başlıklar şöyle;
|Konu
|Detaylar
|Okul Güvenliği Çalışmaları
|Birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları değerlendirildi.
|Mevzuat Düzenlemeleri
|Mevzuatta yer alan düzenlemeler ve bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.
|Dijital Dünya Tehditleri
|Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.
|Okul İçi ve Dışı Güvenlik Tedbirleri
|Okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
|Tehlikelerle Mücadele Çalışmaları
|Çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.