Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan korkunç silahlı saldırılar sonrasında izlenecek yol haritası MEB Birim Amirleri Toplantısı’nda konuşuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki toplantıda öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığında birim amirleri toplantısı yapıldı. Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda saldırı sonrası çalışmalar konuşuldu.

Bakan Tekin, toplantıda, iki bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı. Tekin, devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Okul saldırıları sonrası MEB Birim Amirleri Toplantısı! Masada hangi konular yer aldı?

“PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRMELİ”

Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları attıklarını ifade eden Bakan Tekin, ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

NELER KONUŞULDU?

Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Aynı zamanda toplantıda öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

MEB Birim Amirler Toplantısı'nda konuşulan başlıklar şöyle;

Konu Detaylar Okul Güvenliği Çalışmaları Birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları değerlendirildi. Mevzuat Düzenlemeleri Mevzuatta yer alan düzenlemeler ve bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Dijital Dünya Tehditleri Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı. Okul İçi ve Dışı Güvenlik Tedbirleri Okul içi ve dışı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Tehlikelerle Mücadele Çalışmaları Çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

