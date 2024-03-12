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'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbul Bakırköy'de dün iftar yolunda meydana gelen facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Dün, 4 kişinin içinde bulunduğunu otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği öğrenildi. Aynı noktada yaşanan başka bir kazada da, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de tır devrilmişti.

Dün İstanbul Bakırköy'de Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı - 1. Resim

Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenilmişti.

'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı - 2. Resim

O TIR AYNI KÖPRÜYE 2019'DA DA ÇARPMIŞ

Facianın ardından, Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerindeki o köprünün altında daha önce defalarca tır devrildiği ortaya çıktı.

'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı - 3. Resim

Hatta, dün 4 kişinin ölümüne neden olan tırın aynı köprüye 23 Nisan 2019'da da çarparak devrildiği öğrenildi. Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı. 

'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı - 4. Resim

ABD'Lİ OYUNCU DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Öte yandan 29 Nisan 2023 tarihinde, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde tırın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi devrilmişti. Otomobilinde sıkışarak yaralanan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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