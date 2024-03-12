'Ölüm köprüsü'nde facia göz göre göre gelmiş! 2019'da da çarparak devrildiği ortaya çıktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 12 Mart 2024 10:49 - Güncelleme: 12 Mart 2024 11:40 - Güncelleme:

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İstanbul Bakırköy'de dün iftar yolunda meydana gelen facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Dün, 4 kişinin içinde bulunduğunu otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı tırın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği öğrenildi. Aynı noktada yaşanan başka bir kazada da, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de tır devrilmişti.