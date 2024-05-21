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Ölüm onu yabani otların arasında yakaladı: Arkasında soru işaretleri kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bingöl, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl Karlıova'da yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.’nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedeni bulundu. Ahmet B.'nin ölümünde düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü kırsalında ikamet eden 65 yaşındaki Ahmet B., sabah saatlerinde yabani ot toplamak ve yürüyüş yapmak için dağlık alana gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ailesinin ve ekiplerin yapmış olduğu arama çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet B.'nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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