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Onlarca öğrenci aynı şikayetlerle hastaneye koştu! Bir kent bunu konuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Onlarca öğrenci aynı şikayetlerle hastaneye koştu! Bir kent bunu konuşuyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta 113 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye koştu. Valilik öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, su ve gıda numunelerinin inceleneceğini açıkladı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

NUMUNELER LABORATUVARDA İNCELENECEK

Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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