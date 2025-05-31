Marmaray'da 2 çocuğunun yanında yumruklanan baba konuştu! "Bu konuyu sen fişekledin"

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda, Deniz Eroğlu'nun (46) kapı önünü kapatan bir kadına tepki göstermesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çocuğunun gözü önünde saldırıya uğrayan Eroğlu'nun burnu kırıldı. Olayın çıkış noktasını ve yaşadıklarını anlatan talihsiz baba, "Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk" dedi.

Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda tren içinde bir şahısla tartışmaya başlayan ve yanında çocukları olan adam, çocuklarının gözyaşları içerisinde tartışmaya devam etti. Şahıslardan biri, diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin dahil olmasıyla büyüdü. Yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku ve panikle ağladı. Çocukların ağlamasına rağmen kavga tren dışında devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KADIN 'YA SABIR' DEDİ, SİNİRLENDİM"

Çocuklarının yanında yumruk yiyen Deniz Eroğlu, Ekol TV'den Ramazan Eğri ve Gizem Şimşek'e konuştu. Marmaray'a binerken yaşananları anlatan 46 yaşındaki adam, "Kapıda bir hanımefendi vardı. Çocuklarımla trene girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘Şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘Neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ karşılığını verdim. Kadının 'ya sabır' demesi üzerine tekrar tepki verdim" ifadelerini kullandı.

"TARTIŞMA 30 SANİYE SÜRDÜ"

Kadının ağladığını ancak kendisinin bunu fark etmediğini belirten Eroğlu, "Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı" şeklinde konuştu.

"YUMRUK ATTI, KAÇTI"

Trenin dışında yaşananları aktaran Deniz Eroğlu, "Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi zaten o. Diğer adam kapı kapanırken bana yumruk atıp, kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk" dedi.

"AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ"

Olay sonrası çocuklarını öğretmen olan eşine teslim eden Eroğlu, kavga ettiği kişinin ineceği durağı bildiğini söyleyerek, "Eşim öğretmen, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp 'Bu konuyu sen fişekledin' dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti. Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir" açıklamasını yaptı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babanın şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

"KASTEN YARALAMA" İDDİASIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.