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Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar arızalandı, sanayilerde yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar arızalandı, sanayilerde yoğunluk oluştu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araçta oluşan arıza nedeniyle sanayi sitelerinde yoğunluk meydana geldi.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü. Araçları arızalanan sürücüler ise sanayi sitelerinin yolunu tuttu.

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar arızalandı, sanayilerde yoğunluk oluştu - 1. Resim

"BİR ÇOK MÜŞTERİMİZ YOLDA KALDIKLARINA DAİR İHBARDA BULUNDU"

Yeşilyurt Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, kentte bir süredir etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ederek arızalanan araçların sanayi sitelerinde yoğunluğa neden olduğunu belirtti.

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar arızalandı, sanayilerde yoğunluk oluştu - 2. Resim

Yoğun yağış nedeniyle suların araç içerisine kadar girerek özellikle mekanik ve alt bölümlerde deformasyonlara neden olduğunu kaydeden işletme sahibi Gümüş, taleplere yetişmeye çalışarak müşterilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar arızalandı, sanayilerde yoğunluk oluştu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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