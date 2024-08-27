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Orgeneral Kadıoğlu, Katar'daki Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orgeneral Kadıoğlu, Katar&#039;daki Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Kadıoğlu, ziyareti kapsamında yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığına gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığı daimi konuşlanmasının ardından Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Orgeneral Kadıoğlu, ilk uçuşu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Ahmad Al-Mannai ile yaptı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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