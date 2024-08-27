Orgeneral Kadıoğlu, Katar'daki Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Kadıoğlu, ziyareti kapsamında yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığına gitti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığı daimi konuşlanmasının ardından Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.
Orgeneral Kadıoğlu, ilk uçuşu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Ahmad Al-Mannai ile yaptı.
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Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı