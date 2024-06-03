Ortaokul öğrencileri saç saça kavga etti, o anlar kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 12:38 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 12:40 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de ortaokul öğrencisi 2 kız saç saça baş başa kavga etti. Bu anlar başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kayda alındı.