İstanbul’da bir oto galericiye silahlı saldırı hazırlığında bulunan çetenin, yeni saldırı planını sosyal medya paylaşımı ele verdi. Başka saldırılarda kullanılan silahın konumunu paylaşan şüpheli ve çetenin diğer üyeleri, polisin yakın takibi sonrasında yakalandı.

24 Kasım’da Bakırköy’de motosikletli şüphelilere yönelik yapılan uygulamada 2 kişi motosikletli kaçtı. Polis ile şüpheliler arasındaki kovalamacada bir kaza meydana geldi, E.O. ve yaşı 18'den küçük olan E.B.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Bu şüphelileri yakın takibe alan polis, Bakırköy'deki bir galeriye yönelik silahlı saldırı eylemi düzenleneceğini tespit etti.

Saldırının azmettiricisi olduğu belirtilen E.Y. adlı şüpheli, Küçükçekmece'de saklandığı evde bulundu.

Galeri çetesinin tüm planları suya düştü

SİLAHI KONUMLA PAYLAŞTI

Çete üyesi olduğu belirlenen S.T.T. ‘nin başka saldırılarda kullanılan silahın konumunu sosyal medyadan paylaşması soruşturmayı ilerletti.

Başka saldırılarda kullanılan silahın konumunu paylaşan S.T.T. ile O.K. ve K.J.A. isimli şüpheliler, çetenin finans işlerini sağlayan M.S. ve olaylara dahil olduğu anlaşılan A.A. olmak üzere toplam 5 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan incelemelerde 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 99 mermi ve bir balistik yelek ele geçirildi. 3'ü 18'den küçük toplam 8 şüpheli, tutuklandı.

TEHDİT MESAJLARI BULUNDU

Öte yandan bölgedeki galerilere yurt dışı kaynaklı numaralardan tehdit içerikli mesajlar ve aramalar yapıldığı ortaya çıktı.

