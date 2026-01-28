Nevşehir’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinin 100 metre ilerisinde ışıklı yaya geçidinin olması ise kahretti.

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Taşlıbel Mezarlığı girişinde; iddialara göre karşıya koşarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü.’ye, Rümeysa K. yönetimindeki 38 RK 406 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Doğan Ü. refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı adam öldü! 100 metre ileride yaya geçidi varmış

100 METRE İLERİDE YAYA GEÇİDİ VARMIŞ

Kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 100 metre mesafede ışıklı yaya geçidi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası