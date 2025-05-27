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Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden bir hakimi tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, Akkaya'nın daha önce yargılandığı davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku! - 1. Resim

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku! - 2. Resim

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku! - 3. Resim

Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku! - 4. Resim

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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