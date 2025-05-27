Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 17:16 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 17:23 - Güncelleme:

Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden bir hakimi tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, Akkaya'nın daha önce yargılandığı davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İlgili Haber "Adile" filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu! Bomba oyuncu İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. DENİZ AKKAYA'YA HAPİS CEZASI VERİLDİ Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız